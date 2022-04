Forsvarsminister takkede udsendte under besøg i Irak

- Det er vigtigt for mig, at sige personligt tak for indsatsen til dansk personel, som alle har spillet en væsentlig rolle for, at missionen har kunne løse sine opgaver, siger Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

De danske udsendte giver støtte, rådgivning og hjælper med at opbygge kapacitet i irakiske sikkerhedsorganisationer. Danmark bidrager også med helikoptere på Al Asad luftbase.

Rådgivningen koncentrerer sig om den irakiske forsvarsministerium og militær. Den skal hjælpe med at ruste det irakiske militær til at bekæmpe Islamisk Stat i Irak.