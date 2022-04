Forsvarsminister kalder danskledet Irak-mission en succes

Morten Bødskov kalder ledelsen af missionen for en succes.

- De danske soldater gør en meget stor forskel i Irak. Det har de gjort gennem mange år, og lige nu er indsatsen blandt andet koncentreret om de irakiske styrker, at bidrage til deres arbejde samt Nato-missionens arbejde med et større helikopterbidrag.

- Samlet er det jo med til at forstærke irakernes mulighed for at slå tilbage mod Isil og sørge for, at Irak kan udvikle sig til at være et stabilt land, siger han.

Isil er en forkortelse for Islamisk Stat.