Hun har også meldt sig ud af SF og er i dag partiløs, efter at det gik op for hende, at hun ikke længere var politisk aktiv.

De seneste år er hun sprunget ud som forfatter. Det havde hun forestillet sig at gøre, når hun blev pensionist, men hun indså, at der ikke var grund til at vente. Sandy Brinck er født i Vejle og blev senere formand for DSU i sin hjemby. Hun blev kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet i 1999.

På sin fødselsdag skal Sandy Brinck på arbejde. Men lørdagen efter bliver den runde fødselsdag markeret med en fest, hvor der både vil være diskolys, drinks og dans.

