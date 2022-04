Lovændring skal hjælpe børn sendt på genopdragelsesrejse

Desuden mener regeringen, at der skal laves et ”nyt udgangspunkt”, så reglerne om, at man mister opholdstilladelse, hvis man er væk fra Danmark i 6 eller 12 måneder ikke gælder for personer, der er sendt på genopdragelsesrejse.

Ifølge Information regner De Konservative, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten med at støtte forslaget.

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, siger til avisen, at Venstre endnu ikke har drøftet forslaget, men at det er positivt indstillet.

Dansk Folkeparti mener i modsætning til et flertal i Folketinget, at det er forkert at fjerne den afskrækkende effekt, som tremånedersreglen har.

I 2019 blev det gjort strafbart for forældre at sende et barn på genopdragelsesrejse.