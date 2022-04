Den nye rapport er udarbejdet af en læge og en psykiater på vegne af de danske myndigheder.

Ifølge rapporten lider blandt andet en fireårig dreng af PTSD og ADHD. Han får antidepressiv medicin - som ikke gives til børn i Danmark - og han er undervægtig.

Et treårigt barn har kronisk diarré og vejer ikke nok.

Støttepartierne vil have børnene til Danmark, og hvis det kræver, at mødrene kommer med til eventuel retsforfølgelse i Danmark, så må det være sådan.

- De her børn skal hjem. De kan ikke sidde under de forhold, og vi har hele tiden sagt, at børnenes tarv må gå forud for alt. Og betyder det, at man bliver nødt til at tage mødre med hjem, så må man gøre det, siger Karina Lorentze, som SF’s retsordfører.

Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten, siger:

- Det gode er, at regeringen rent faktisk læser de her lægerapporter. Men jeg forstår ikke, at de har sprunget det afsnit over, hvor der står, at børnene vil få det værre, hvis de bliver skilt ad fra deres mor, siger hun.

- Det virker til, at der er en politisk flertal, som er villig til at lade de her børn dø.

Udenrigsminister Jeppe Kofod kan ikke sige noget om tidshorisonten for evakueringen.