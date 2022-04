Støttepartier vil have syrien-børn hjem efter ny lægerapport

I en skriftlig kommentar på baggrund af rapporten skriver De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, i en mail til Ritzau:

- Vi risikerer, at de her børn går til grunde, hvis vi ikke handler nu. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at regeringen fortager en evakuering, og vi ser gerne, at mødrene kommer med.

- Både af hensyn til børnenes tarv – de er jo helt uskyldige i denne sammenhæng – men også af hensyn til Danmarks langsigtede sikkerhed. Vi vil hellere tage ansvar for at stille de her mennesker for en domstol end at have dem gående frit rund.

På Twitter opfodrer SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, regeringen til at handle nu.

- Nu må regeringen handle. Børnene skal hjem. Hvor er det bare trist, skriver hun.