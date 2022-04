- Det undrer mig. Jeg opfatter Rusland som en trussel mod Europa både lige nu og i fremtiden. Det chokerer mig en smule, men forklarer nok også Enhedslistens holding.

Søren Søndergaard uddybede sit svar og sagde, at Forsvarets Efterretningstjeneste selv har vurderet, at der ikke er en konkret trussel fra Rusland mod Nato-lande.

På det sociale medie Twitter skrev han efterfølgende:

- At Rusland er en trussel mod Ukraine og andre lande i Europa er åbenbart.

- Men ikke mod Europa, som helhed. Det er derfor vi skal bruge vores kræfter på at hjælpe Ukraine. Med sanktioner mod Putin-diktaturet og med våbenhjælp til den ukrainske befolkning, så den kan forsvare sig.

I forbindelse med debatten om forsvarsforbeholdet og krigen i Ukraine generelt er Enhedslisten blevet beskyldt for at være venligt - eller som minimum mindre fjendtligt - stemt over for Rusland end andre partier i Folketinget.