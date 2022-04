Mette Frederiksen: Ikke antydningen af splittelse mellem EU og Nato

- Der er et ønske om større autonomi i EU. Så man kan sige, at en EU-hær vil være en modpol - en modsætning - til Nato.

- Det er vi ikke begejstrede for. Vi mener, at alliancen med amerikanerne og briterne - der jo ikke er del af EU, er afgørende for vores sikkerhed, siger Morten Messerschmidt fra Folketingets talerstol.

- Hvilken garanti kan statsministeren give for, at dette her ikke om fem eller ti år vil udvikle sig til noget, der splitter Nato? For det vil ikke være godt for Danmark sikkerhed.