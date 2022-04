Kommunerne: Ikke optimalt, men nødvendigt med ukrainerbyer

- Det er ikke en optimal løsning, men det er en mulig løsning. Det er også, fordi det kommer med så stor hastighed.

- Dengang vi fik syrerne, fik vi omkring 30.000 på omkring to år. Hvis vi skal have 100.000 på 12 uger, giver det bare nogle andre udfordringer. For man kan ikke nå at bygge, siger Martin Damm.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) åbner i Berlingske for at etablere omkring en håndfuld ukrainerbyer rundt om i landet. Der skal være dagtilbud og undervisning for børnene på ukrainsk.