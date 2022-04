I brevet noterer præsidenten sig også samarbejdet mellem Danmark og USA inden for klimaløsninger. Og skriver, at bevægelsen væk fra fossile brændstoffer både er godt for miljøet og for at mindske Ruslands muligheder for at finansiere sin krig.

- Nu mere end nogensinde må vi stå sammen for at opretholde den regelbaserede, internationale verdensorden og vores alliance om at fremme en fredeligere og rigere fremtid for vores folk, skriver Joe Biden og afslutter:

- Jeg ser frem til at tale med dig snart, om hvordan vi kan styrke vores samarbejde bilateralt og gennem Nato.