Regeringen vil etablere "ukrainerbyer" til de flygtende

Med den hast, som ukrainerne lige nu flygter mod Danmark, er det nemlig ikke muligt for velfærdssamfundet at absorbere dem på normal vis, siger han.

- Vi forbereder, at ukrainere skal indkvarteres i en slags ukrainerbyer, hvor der måske kan være dagtilbud og undervisning for børnene på ukrainsk, som ukrainere selv hjælper med at foretage, og at man flere steder i landet vil opleve ukrainere bo sammen, siger han til avisen.

Det er ifølge ministeren for tidligt at tale om specifikke lokationer. Men han forventer, at der kan etableres ”en håndfuld” byer, som kan lokaliseres ved nedlagte institutioner som eksempelvis skoler, sygehuse, kaserner eller plejehjem.