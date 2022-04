Professor: Ny stemmeseddel garderer ja-siden mod kritikere

Det er et klogt træk at ændre formuleringen på stemmesedlen, når danskerne 1. juni skal afgøre, om EU-forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller ej.

Det siger Thorsten Borring Olesen, der er professor på Aarhus Universitet og blandt andet beskæftiger sig med EU-folkeafstemninger.

- Det undrede mig første gang, jeg så spørgsmålet, at man havde valgt den her brede formulering om det europæiske forsvarssamarbejde i stedet for det mere præcise EU-forsvarssamarbejde, siger han.