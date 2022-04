»Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?«

Formuleringen nævner hverken EU eller forbehold, og det har blandt andet medført kritik fra en række eksperter.

Samtidig har nej-siden anklaget ja-partierne for manipulation og vildledning ved at bestemme sig for en formulering, som i nej-sidens øjne ikke er neutral, men giver vælgerne et positivt indtryk.

Tirsdag kunne Jyllands-Posten fortælle, at det første ja-parti åbnede for at ændre formuleringen. Der var tale om støttepartiet SF.