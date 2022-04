Minister har ophævet kirkes veto mod vindmøller

- Det er for vidtgående, at kirkerne har vetoret over for opførelsen af vindmøller, sagde Venstres energiordfører, Carsten Kissmeyer, til Information i den forbindelse, mens SF’s Signe Munk sagde:

- Tiden er løbet fra, at kirker har en vetoret til at sige nej til vindmøller, siger hun til Information.

I pressemeddelelsen omkring ministerens ophævelse af Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mener klimaminister Dan Jørgensen (S), at afgørelsen er et skridt mod at gøre Danmark fri af russisk gas efter Ruslands invasion af Ukraine.

- Jeg synes, at den konkrete sag med ophævelse af Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er et godt eksempel på, at vi får fjernet en barriere mod opstilling af vindmøller, skriver han.