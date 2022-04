Minister skal være klimavært og vil have debat tilbage på sporet

- Vi skal huske på, at klimakrisen forsvinder ikke. Mange af de ting, vi skal gøre for at blive uafhængige af russisk gas, er ting, som er rigtig gode for den grønne omstilling, siger Dan Jørgensen.

Han fungerede ved det seneste klimatopmøde COP26 i Glasgow som en af to mæglere, der skulle sikre, at 1,5-procentskravet blev holdt i live. Samt at der blev indgået en aftaletekst.

I den aftalte landene, at deres reduktionsmål for 2030 skal skærpes senest ved udgangen af 2022. Fossile brændsler blev nævnt direkte for første gang nogensinde, omend formuleringerne blev udvandet.