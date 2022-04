SF vil uddele tre milliarder til visse grupper ved at øge gælden

Det skal ske gennem en ekstra ældrecheck på op mod 4600 kroner. Pengene skal udbetales som en fjerdedel af den ældrecheck, der blev udbetalt til pensionister i januar 2022.

Børnefamilier skal gives op til 1500 kroner skattefrit per barn. Det skal ske ved at forhøje den særlige grønne check til børnefamilier.

SF foreslår desuden en ekstra SU-udbetaling på 2000 kroner til studerende.

Ifølge forslaget afsættes der i alt tre milliarder kroner. Det er udover de to milliarder kroner, som SF i forvejen har været med til at afsætte som varmehjælp.

Det skal finansieres ved, at Danmark kører med underskud og optager lån.

Regeringen har midlertidigt tilsidesat budgetloven, som er et loft over, hvor stort et underskud, statskassen må have.