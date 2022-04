Regeringen vil fortsat forsøge at gennemføre et tobaksforbud for unge født efter 2010. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), selv om hans ministerium har slået fast, at EU-regler i øjeblikket er i vejen.

- Vi anerkender fuldt ud, at det både er den hjemlige politik og EU’s politik, der skal ændres, men det er derfor, vi er i politik. Det er for at ændre nogle regler.