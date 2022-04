EU-regler skodder regeringsønske om røgfrie unge født efter 2010

Ministeren har erkendt, at der vil være juridiske udfordringer ved forslaget. Det har været uvist, om det overhovedet ville kunne lade sig gøre.

Kun New Zealand har taget lige så drastiske skridt for at komme rygning til livs.

Regeringens forslag omfatter ikke bare tobaksprodukter, men også nikotinprodukter, fordi de er meget afhængighedsskabende ifølge Heunicke.

Det er dog ikke sikkert, at forslaget går op i røg.

Sundhedsministeren fremhæver i svaret, at tobaksdirektivet skal revideres, og at regeringen til den tid vil smøge ærmerne og op tage det op med EU-Kommissionen. Inden udgangen af 2024 vil kommissionen præsentere et udkast.