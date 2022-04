Jeppe Kofod skifter kreds i jagt på plads i Folketinget

Det skriver han på Facebook.

- Jeg har fået en virus på stemmebåndet, så jeg kan nærmest ikke sige et kvæk for tiden. Men heldigvis nåede jeg, inden stemmen gik helt, at tale med gode lokale kræfter fra Ringsted-Sorø.

- Her stod det klart, at der er god og bred opbakning til, at jeg stiller op som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Ringsted-Sorø-Kredsen, skriver Kofod.

- Den opbakning er jeg meget glad, ydmyg og taknemmelig for, og jeg glæder mig meget til at lære kredsen og de to partiforeninger endnu bedre at kende, skriver ministeren.