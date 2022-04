Studerende frygter social slagside hvis SU bliver til lån

Dansk Erhverv har tidligere været fortaler for at omlægge SU’en til et rentefrit lån på kandidatuddannelserne. Ifølge erhvervsorganisationen kan man bruge de penge på at investere i uddannelsessystemet

Men den præmis køber Rasmus Pilegaard Petersen ikke rigtigt.

- Vi synes, at det er meget sympatisk, at man gerne vil investere i uddannelse. Men vi ser bare ikke SU som en modsætning til uddannelse, men som en forudsætning for, at man kan prioritere tid på sine studier, siger han.

Rasmus Pilegaard Petersen er bekymret for, at en omlægning vil have en social slagside. Det håber han, at reformkommissionen er bevidst om.

- Det er også bekymrende, når vi kigger på, at SU-gælden er eksploderet de seneste år. Og hvis man omlægger til lån, kan jeg kun frygte, at det bliver endnu værre, siger han.