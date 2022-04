Statsminister var inde over stemmeseddel: Men ikke meget

- Det er altid sådan, at jeg selvfølgelig er involveret, når der laves lovforslag. Jeg har ikke været meget involveret i det her direkte. Men selvfølgelig har den været forbi mig. Det står jeg meget gerne på mål for, siger hun.

Hun har tidligere henvist til Udenrigsministeriet, som står bag de i alt to lovforslag, som rummer spørgsmålet.

Formuleringen af spørgsmålet har været kritiseret af eksperter og af de partier, som anbefaler et nej til at afskaffe forbeholdet.