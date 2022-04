Løkke om diplomater: De kunne være udvist for fem år siden

Regeringen har tirsdag udvist 15 russere for spionage, fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde tirsdag i Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Vi har konstateret, at de 15 udviste efterretningsofficerer udøver spionage på dansk jord. Vi har en helt særligt sikkerhedssituation i Europa nu, derfor finder regeringen det rigtigt, at vi tager beslutningen nu, og vi er glad for den opbakning, der også var i udenrigspolitisk nævn, siger Kofod.

Den forklaring undrer De Konservatives udenrigsordfører Marcus Knuth.

- Man kan sidde tilbage og undre sig over, at det sker lige nu. For alt andet lige så tror jeg, at regeringen og vores myndigheder har været klar over - i hvert fald et vist stykke hen ad vejen - hvad de personer lavede i Danmark, siger han.