Lektor: Udvisning af russere er svar på beretninger fra Butja

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er udvisningen også et udtryk for, at der er ved at være tomt på hylderne af mere moderate sanktioner.

- Isoleret set, tror jeg, at russerne er lidt ligeglade med, at der bliver udvist diplomater. Men det som bekymrer russerne er, at de vestlige lande er ved at løbe tør for sanktionsmuligheder uden at gribe ind i krigen, siger han.