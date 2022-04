Mai Villadsen tager klimaordførerskabet i Enhedslisten

Ifølge Søren Egge Rasmussen selv er overdragelsen sket i fred og fordragelighed. Og også han ser det som en styrkelse, at posten flytter fra hans bord til Mai Villadsen.

- Jeg mente allerede, da Mai blev politisk ordfører, at hun skulle have beholdt klimaordførerskabet. Men forstod også godt, at det var en arbejdskrævende post.

- Så jeg er glad for oprustningen. Det er klart, at den politiske ordfører eksempelvis har lettere adgang til medierne, end jeg har, siger han.