Ombudsmand kan ikke behandle Messerschmidts klage over afstemning

Ombudsmanden hedder Niels Fenger. Han oplyser mandag, at han hverken er kompetent til at tage stilling til klager over lovforslag eller love, som Folketinget har vedtaget.

Ombudsmandens opgave er at beskytte borgernes rettigheder. Samt blandt andet at behandle klager over offentlige myndigheder.

Udenrigsministeriet har udsendt lovforslaget, der skal danne rammen om en folkeafstemning for eller imod at opgive det danske EU-forbehold, som dækker over militært samarbejde.