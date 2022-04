DF vil finde bedre spørgsmål til afstemning om forbehold

Ordlyden af spørgsmålet blev offentliggjort onsdag.

Kritikken af spørgsmålet har fra nej-siden været ganske hård. Det kommer til at lyde:

- Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?

Trods spørgsmålets ordlyd deltager Danmark allerede i EU’s forsvarssamarbejde. Dog ikke i den militære del, som forsvarsforbeholdet afholder Danmark fra.

- På stemmesedlen fremgår hverken EU, eller at det har noget med forsvarsforbeholdet at gøre. Man er nødt til at have en udformning, der forholder sig til det, vi rent faktisk skal stemme om, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han kalder det ”tudetosset” at diskutere spørgsmålets ordlyd og ikke selve indholdet. Men han mener, at det er berettiget, at han selv kritiserer ordlyden.