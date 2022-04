Minister ser fremtid for minkavl, men kun én procent vil fortsætte

Han mener, det giver anledning til at indføre et permanent forbud mod minkavl i Danmark.

- Det vil være både absurd og ulogisk, at hensynet til ganske få minkavlere skulle stå over hensynet til de hundredtusindvis af dyr, der vil komme til at lide hvert år under dybt kritisable forhold, siger Esben Sloth.

Landbrugsminister Rasmus Prehn afviser, at spørgsmålet om dyrevelfærd vil være en faktor, når det skal afgøres, om minkerhvervet kan genoptages fra årsskiftet.

- Regeringens standpunkt er, at det her handler om folkesundhed, siger Rasmus Prehn.

Han understreger, at regeringen ikke ser noget problem med dyrevelfærden i minkbranchen.

- Vurderingen var, inden vi lukkede ned, at der var en forsvarlig dyrevelfærd, så det tænker jeg også bliver vurderingen efterfølgende, siger han.