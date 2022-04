Radikale vil droppe ordet "nedrustning" i principprogram

Dengang var det vigtigt for De Radikale at markere, at partiet ikke var en del af en ”oprustningsspiral”.

På spørgsmålet om, hvorvidt partiet har ændret kurs og ikke går ind for nedrustning, svarer landsformanden, at ”det kan jeg love dig for, at vi gør”.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog for nylig, at udgifterne til forsvaret skulle øges på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det har ført til, at mere end ti millioner er flygtet fra deres bolig og søgt et andet sted hen i Ukraine eller i udlandet.

Det er dog spørgsmålet om øjnene, der ser, i forhold til om det er en oprustning ifølge De Radikales landsformand.

- Det kommer an på, hvad vi bruger de penge på. Det er jo en investering i forsvar, sikkerhed og samarbejde - og en forsikringspolice til Nato, som vi ikke har betalt, siger han til Politiken.