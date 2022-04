Ministerium indleder ikke sag mod ambassadør trods Tibet-kritik

Martin Bille Hermann er blandt andet tidligere chef for ministeriets asienkontor.

Han har haft en omdiskuteret rolle i sagen, som i korte træk handler om, at Københavns Politi brød Grundloven, da det fjernede demonstranter ved konkrete besøg fra det officielle Kina.

Bille Hermann var i 2012 blandt modtagerne af en mail fra departementschef Claus Grube om, at man skulle undgå ansigtstab.

En af kommissionens konklusioner var ifølge Jyllands-Posten, at ”Martin Bille Hermann havde særlig anledning til at tage skridt til at informere om, at de kinesiske ønsker ikke måtte føre til, at anti-kinesiske demonstranter blev holdt uden for præsidentens syns- og hørevidde, og at det er kritisabelt, at dette skete”.