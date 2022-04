Ansatte i Forsvaret kan miste jobbet, hvis de tager til Ukraine

Der er en ”betydelig risiko” for, at det kan koste ansatte i Forsvaret deres job, hvis de tager til Ukraine for at kæmpe i deres fritid.

Det siger forsvarsminister Morten Bødskov i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg.

- Derfor skal ansatte inden for Forsvarsministeriets område være opmærksomme på, at hvis man vælger at tage til Ukraine, så kan det få konsekvenser for den fortsatte ansættelse hos Forsvaret, siger forsvarsministeren.