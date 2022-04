Støjberg lufter EU-skepsis og vil støtte nej-kampagne

Tidligere næstformand for Venstre og tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er imod at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Det siger hun til Radio4. Inger Støjberg tilføjer, at hun vil føre kampagne for et nej ved den kommende folkeafstemning sammen med Dansk Folkeparti.

Inger Støjberg siger i interviewet, at hun i 2015 desuden ikke var for at afskaffe retsforbeholdet, men blot fulgte partilinjen.