Det vil koste op mod 38 milliarder at redde alle fra inflation

Det vil koste et milliardbeløb så stort at kompensere danskerne for den stigende inflation, at det reelt ikke er muligt.

Det siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, efter at Finansministeriet har regnet på tallene.

- Tallene viser sort på hvidt, at de blå partier holder danskerne for nar, når de siger, at man med et fingerknips og skattelettelser kan friholde danskerne fra de negative konsekvenser af Putins krig ved eksempelvis at sænke skatten eller afgifterne på benzin, siger ordføreren.