Krigen i Ukraine udskyder måske salg af danske F-16-fly

I 2022 kunne de første otte F-16-fly blive solgt. Det tager godt tre år at skifte flyene ud, og i den periode var der ifølge DR Nyheder planlagt et beredskab på fire F-16-fly til at overvåge og beskytte det danske luftrum.

- Vi er i gang med at kigge på, om det i virkeligheden er holdbart med den udvikling, vi kigger ind i, og jeg tror, der er muligheder for, at vi også kan have et mere robust beredskab på kampfly i den periode, hvor den oprindelige politiske aftale viste, at der skulle være en pause, siger Lentfer til Forsvarets Podcast ifølge DR Nyheder.