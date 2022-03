Tre partier slutter sig til historisk bredt forsvarsforlig

De nye partier i kredsen er SF, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne.

- Jeg glæder mig over den brede opbakning i Folketinget til det danske forsvar. Hver dag gør dansk forsvar en stor forskel i flere af verdens brændpunkter, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Han henviser til, at Ruslands invasion i Ukraine i slutningen af februar har skabt ny politisk samling om forsvaret.

6. marts indgik fem partier en aftale - det nationale kompromis - om at styrke forsvaret. Det skal blandt andet medføre, at Danmark når et Nato-mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar i 2033.