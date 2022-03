Statsministeren til udsendte i Estland: I er vores svar til Putin

De danske soldater, der er udsendt til Estland som led i Natos tilstedeværelse i landet, er med til at udgøre Vestens modsvar til Rusland, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Onsdag er hun sammen med partilederne fra Venstre, De Konservative, SF og De Radikale på besøg i Estland.

Her bringer alle fem deres tak til de danske soldater for deres tjeneste. Samtidig nævner flere af dem i deres tale til soldaterne, at Ruslands invasion af Ukraine sætter soldaternes udsendelse i et nyt lys.