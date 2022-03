EU-topembedsmand ny departementschef i Udenrigsministeriet

Et tilbud om at blive højre hånd for EU-præsidenten i 2015 gjorde dog, at han i stedet for tog den post.

- Den nuværende internationale situation understreger endnu en gang de udenrigspolitiske vilkårs betydning for udviklingen af det danske samfund.

- Det er en ære for mig at få lov til at bidrage til håndteringen heraf og betjene Udenrigsministeriets ministre i arbejdet med at gennemføre regeringens politik, siger Jeppe Tranholm-Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Posten som departementschef blev forladt af Lars Gert Lose tidligere i år. Han forlod den til fordel for et job som chef for ”Global Public Affairs” hos Copenhagen Infrastructure Partners.