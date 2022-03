DF-profil valgt som folketingskandidat i Sønderborg

Kofod skriver også begejstret på sin Facebookside om valget som folketingskandidat.

- Jeg er dybt, dybt taknemmelig og ydmyg over for opgaven og vil gøre mit bedste for at vise mig værdig til foreningens og sønderjydernes tillid! Mange, mange tak, lyder det blandt andet.

Peter Kofod er 32 år gammel. Ud over pladsen i Folketinget og Europa-Parlamentet, har han også i en periode været medlem af byrådet i Haderslev og regionsrådet i Region Syddanmark.

Han er også tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom, som er ungdomsafdelingen af DF.