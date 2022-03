Regeringen er klar til at sende 800 soldater til Baltikum

Før at den danske kampbataljon kan sendes afsted, kræver det Folketingets samtykke. Der vil senere på ugen blive fremsat et beslutningsforslag i Folketingssalen.

Et bredt flertal har dog tirsdag på et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn bakket op om beslutningen.

- Den russiske aggression, vi har set i Ukraine, har betydet, at Nato har besluttet at styrke forsvaret mod øst. Ikke mindst de tre baltiske lande står i en sårbar situation, siger Mette Frederiksen.

- Vi har besluttet os for i Nato at bekræfte, hvad der er helt essentielt for hele Europas sikkerhed - nemlig at vi forsvarer hvert et hjørne af vores alliance.