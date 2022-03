Mette Frederiksen efter Zelenskyj-tale: Danmark fortsætter hjælp til Ukraine

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er en ”stolt leder for et modigt folk”.

Sådan skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook efter at have hørt Ukraines præsident holde tale tidligere tirsdag til Folketinget via et krypteret videolink.

- Putin har undervurderet det ukrainske folk. Han har undervurderet, hvor svært det er at tage friheden fra et folk, der har oplevet at have den. Han har undervurderet deres modstandskraft. Og deres gennemslagskraft, skriver hun med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.