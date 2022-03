Fem partiledere besøger danske soldater i de baltiske lande

De starter besøget på militærbasen Tapa i Estland. Her er danske soldater lige nu udstationeret ved Natos fremskudte tilstedeværelse for at demonstrere, at forsvarsalliancen er parat til at beskytte Natos territorium og befolkninger.

Senere samme dag rejser delegationen til luftbasen Šiauliai Air Base i Litauen, hvor danske F-16-fly er udstationeret som en del af Natos integrerede luftforsvar.

Dagen efter rejser de fem partiledere Natos divisionshovedkvarter i Ādaži i Letland. Her skal de besøge danske udsendte.