»Det er en sort tid for Ukraine. Tusindvis af lys bliver tændt i vores kirker for at mindes de døde,« sagde han og opfordrede danskerne til at gøre det samme.

»Jeg ved, at for jer er stearinlys lig med hjemlig hygge og et normalt liv. Det liv er blevet en umulig drøm for mange i Ukraine i dag, som den russiske invasion fortsætter. Men jeg tror – jeg ved – at vi er i stand til at vende tilbage til freden.«

»Og i dag vil jeg bede jer om, at I i aften vil tænde lys i jeres hjem for at mindes alle de ukrainere, hvis liv er blevet taget af denne krig.«