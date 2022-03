Men har vi flere våben, vi kan sende uden at svække vores eget forsvar?

- Nej, men derfor er der mulighed for at købe de våben andetsteds i stedet for at tage fra hylderne. Jeg mener, at vi skal støtte med våben, som vi kan indkøbe på våbenmarkedet.

Volodymyr Zelenskyj taler tirsdag 12.30 til Folketinget via et videolink fra Ukraine. Herfra har præsidenten talt til flere landes parlamenter og bedt om støtte til sin kamp mod den invasion, som Rusland har udsat Ukraine for.