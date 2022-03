DF vil undersøge teltmuligheder som bolig for ukrainere

Regeringens støtteparti SF melder mere klart ud. SF vil suspendere reglerne for boligplacering i aftalen om parallelsamfund. Det siger SF’s integrations- og boligordfører, Halime Oguz.

Kjærsgaard fastholder, at det er for tidligt at sige, hvad der skal ske.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil komme til at modtage mange. Og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at tage midler i brug, som vi ikke havde forestillet os for et par måneder siden. Dermed også de såkaldte ghettoer, siger Kjærsgaard.

Hun tilføjer, at uanset hvad, så er ukrainere ”nok ikke dem, der forhøjer kriminaliteten eller arbejdsløsheden i de udsatte boligområder”.

- Men der er ikke nogen tvivl om, at de er fra den del af verden, som ikke skal have adgang. Så det er lidt af et kompleks problem, siger hun.