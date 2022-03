Forretningsudvalget i Konservativ Ungdom (KU) havde på et møde besluttet, at det ikke fremover skal være muligt at være medlem af KU og LGBT+ på samme tid. LGBT+ er en politisk organisation for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og andre kønsminoriteter.

Men den beslutning er allerede blevet trukket tilbage. Det oplyser De Konservative til Ritzau.