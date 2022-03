Dansk Folkepartis arbejdsprogram skal skrives helt om på ganske få måneder. Den politiske idéudvikling skal op i gear. Der skal flere varer på hylderne, ikke mindst til gavn for erhvervslivet og de små og mellemstore virksomheder.

Kort sagt: Dansk Folkeparti skal forvandles til ”Dansk Folkeparti 2.0”

Nogenlunde sådan er budskabet fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i et interview med Jyllands-Posten fredag, altså ca. to måneder efter at han overtog styrepinden i det uroplagede parti.