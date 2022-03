Tibetkommission afleverer beretning mandag

Dengang konkluderede den, at Kina-kritiske demonstranters Grundlovssikrede rettigheder var blevet krænket under flere kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013.

Eksempelvis tog politiet tibetanske flag fra demonstranterne og gjorde alt for, at de kinesiske besøgende ikke kunne se flagene. Og at det var udløst af en ”stemning” skabt af Udenrigsministeriet og PET.

Siden kom det frem, at kommissionen ikke havde fået fuld adgang til dokumenter i Udenrigsministeriet og Statsministeriet. Blandt andet havde ministerierne ikke oplyst, at de kunne lede i eksempelvis slettede mails i backup-systemer.