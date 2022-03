Ellemann appellerer til, at Ukraine trækkes tættere på EU

Og her har Jakob Ellemann-Jensen fire konkrete initiativer, som han mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) bør tage med.

- Når der er fred i Ukraine, så mener jeg, at det haster at knytte Ukraine tættere på EU, siger Jakob Ellemann-Jensen, som selv er i Bruxelles torsdag for at mødes med andre liberale partiformænd i Europa.

Venstreformanden foreslår, at EU etablerer en genopbygningsfond til Ukraine - en slags Marshall-hjælp, som man så det efter Anden Verdenskrig.

Mette Frederiksen sagde ligeledes på et doorstep pressemøde onsdag, at der vil blive behov for en slags Marshall-hjælp til Ukraine.