Minister ryster posen og genåbner kritiseret aftale om banko

- Vi er enige om at invitere alle parter til møde, lave høring og få alle kritikpunkter på bordet. Kun fælles intention om at skabe gode rammer om bankospil i Danmark, skriver han på det sociale medie Twitter.

For en måned siden indgik et flertal en aftale om et nyt regelsæt for almennyttige lotterier. Siden har blandt andet Dansk Folkeparti haft et ønske om at rydde pladen og lave en ny aftale efter kritik fra bankoforeninger.

Reglerne betyder, at bankospil kun kan udbydes, hvis 35 procent af salget bliver doneret til godgørende formål, eller 41 procent af overskuddet bliver betalt i afgift. Det er indtægter minus præmier, som typisk er penge eller ænder, vin, kaffe og chokolade.