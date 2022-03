Statsministeren varsler flere sanktioner og hjælp til Ukraine

Et enigt Folketing har onsdag bakket op om, at statsminister Mette Frederiksen (S) på to kommende topmøder arbejder for flere sanktioner mod Rusland og yderligere hjælp til Ukraine.

Det siger Mette Frederiksen forud for topmøder i Nato og EU de kommende dage, hvor temaet er Ruslands invasion af Ukraine.

- Jeg er glad for, at vi på trods af partiskel ser med samme alvor på Ruslands destruktive og brutale opførsel. Der er bred opbakning i Folketinget til et hårdt modsvar fra EU og Nato, siger statsministeren.