Skatteminister har indkaldt partier til banko-møde

- Vi har lavet en aftale, der giver klare og enkle regler. Den lægger op til afgiftsfritagelse, når overskuddet går til godgørende formål.

- Jeg har forståelse for, at det kan være frustrerende for nogle bankoforeninger, at de ikke kan udbyde banko på den måde, de gør i dag, siger skatteministeren.

Virakken om banko er kommet, efter at et næsten enigt folketing har vedtaget nye, mere gennemskuelige regler for spil.

De betyder, at bankospil kun kan udbydes, hvis 35 procent af salget bliver doneret til godgørende formål eller 41 procent af overskuddet - indtægter minus præmier - bliver betalt i afgift.